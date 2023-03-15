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للمرة الثانية بتاريخها.. الجزائر تستضيف دورة الألعاب العربية

15
MARCH
2023
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ستحتضن الجزائر دورة الألعاب الرياضية العربية في يوليو المقبل، بحسب ما أعلن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الثامن والثلاثين في جدة.
 
وبعد استضافتها دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران الصيف الماضي، وكأس أمم إفريقيا لكرة القدم للمحليين (الشان) التي اختتمت الشهر الماضي، تستعد الجزائر لاحتضان دورة الألعاب العربية للمرة الثانية في تاريخها بعد 19 عاما من استضافتها للدورة العاشرة عام 2004.
 
وقال خير الدين برباري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية إن الجزائر فازت بالاستضافة بعدما قوبل طلبها بالقبول من قبل جميع أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد.
 
وأضاف برباري في تصريحات تلفزيونية "تمت دراسة الطلب المقدم من قبل الجزائر لاستضافة الدورة، حيث وافق الجميع بالإجماع، وهذا خبر مفرح ويجسد ديناميكية تصاعدية كبيرة للجزائر في احتضان التظاهرات الرياضية الدولية".
 
وأكد برباري أن وفدا من اتحاد اللجان الأولمبية العربية سيزور الجزائر لدراسة كافة الأمور التقنية والتنظيمية مع السلطات العليا في الجزائر التي تولي استضافة هذا الحدث أهمية كبيرة.
 
وكانت قطر استضافت آخر نسخة من الدورة العربية أواخر العام 2011، علما أن التجمع الرياضي العربي انطلق من مدينة الإسكندرية في مصر عام 1953.
 
وتتفوق مصر بعدد الاستضافات للتجمع الرياضي العربي بثلاث مرات كان آخرها عام 2007، كما دانت السيطرة للرياضيين المصريين في تبوء صدارة ترتيب الميداليات في معظم الدورات.
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