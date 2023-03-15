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قبل لقاء الهلال.. صنداونز يثير التكهنات بـ"غياب 11 لاعبا"

15
MARCH
2023
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قبل اللقاء المرتقب أمام الهلال السوداني في الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على رويال في الدوري المحلي 5-1 ضمن منافسات الجولة 23.
ويضع النادي الأهلي المصري نصب عينيه على المباراة التي تجمع الفريقين كونها مؤثرة في تأهل المارد الأحمر من المجموعة إلى دور الثمانية.
 
ويحتل صنداونز المركز الأول في المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 نقاط ثم الهلال في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، والأهلي في المركز الثالث بـ4 نقاط، والقطن الكاميروني في المركز الأخير بلا نقاط.
 
ويواجه صنداونز الجنوب إفريقي الهلال السوداني، السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء، فيما يواجه القطن الكاميروني الأهلي المصري، الجمعة، قبل أن يلعبان الجولة الختامية الخميس القادم، حيث سيلعب صنداونز أمام القطن والهلال أمام الأهلي.
 
غياب 11 لاعبا من صنداونز
 
أعلن نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي إصابة 11 لاعباً قبل 4 أيام من مواجهة الهلال السوداني.
 
ونشر النادي الجنوب إفريقي تغريدة معلنا فيها غياب 11 لاعبا عن قائمة الفريق، وجاءت قائمة إصابات صنداونز كالتالي:
 
روشين دي روك.. إصابة في أوتار الركبة.
ريفالدو كويتزي.. إصابة في أوتار الركبة.
ليبونغ مابوي.. إصابة في الركبة.
جاستون سيرينو.. إصابة في الكاحل.
ليسيدي كابينغا.. عدم الجاهزية البدنية.
سفيليلي مخلليس.. إصابة في الفخذ.
بونجاني زونغي.. إصابة في الركبة.
أبوبكر ناصر.. إصابة في الكاحل.
جيفت موتوبا.. عدم الجاهزية البدنية.
سافيدرا.. عدم الجاهزية البدنية.
ثابيسو كوتوميلا.. عدم الجاهزية البدنية.
وفي وقت سابق، شدد خالد علي منسق فريق صنداونز على أن بطل جنوب إفريقيا سيلعب ضد الهلال السوداني من أجل تحقيق الفوز.
 
وقال خالد علي: "سندخل مباراة الهلال مثلما قال مدرب الفريق رولاني موكوينا بهدف الفوز لأنه يريد استمرار رقمه القياسي من المباريات المتتالية دون هزيمة وحساباته كلها تتعلق بتحقيق الفوز في كل المواجهات".
 
وأضاف: "المدرب رولاني قال للاعبين إنه لن يرضى إلا عندما نرفع كأس دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم".
 
وتابع: "لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي في نظام المدرب رولاني داخل فريق صنداونز وأي لاعب متاح فهو أساسي ما عدا المصابين فقط".
 
وواصل: "المدرب رولاني وجه رسالة قوية إلى اللاعبين أنه يلعب من أجل الفوز داخل وخارج ملعبه".
 
وأكمل: "اللعب ضد الهلال من أجل إخراج الاهلي؟ هذا الكلام يسيئ لأي فريق محترف وأي فريق يلعب بشرف ولا يصح أن يتردد وأريد من الجمهور ألا يشعر بالضيق لأنه ليس له أي أساس من الصحة وهدفنا الصدارة لتفادي مقابلة فرق المستوى الأول في دور الثمانية".
 
وأكد: "هدف صنداونز هو أن يكون أول المجموعة حتى يلعب مباراة العودة على ملعبه ويواجه خصما أسهل في الدور المقبل".
 
كيف يتأهل الأهلي المصري لدور الثمانية؟
 
لا تزال فرصة الأهلي في التأهل قائمة بشرط الفوز على القطن الكاميروني والهلال السوداني ليصل وقتها رصيده للنقطة العاشرة.
حال فوز الأهلي على القطن والهلال سيصل رصيده إلى النقطة 10، كون رصيده الحالي 4 نقاط.
 
مصير الأهلي مرتبط بنتيجة مباراة الهلال مع صنداونز الجنوب إفريقي في السودان، حيث فوز الهلال يعني توديع الأهلي من دور المجموعات.
حال خسارة الفريق السوداني سيعني ذلك توقف رصيده عند النقطة 9 وهذا أقصى عدد من النقاط الذي سيصل له (مع فوز الأهلي عليه في المباراة الختامية) وحينها سيتفوق عليه الأحمر بفارق نقطة واحدة.
 
حال تعادل الهلال السوداني مع صنداونز سيكون الأهلي مطالب بالفوز على الهلال بفارق هدفين على الأقل في الجولة الأخيرة لحسم التأهل بالتفوق في المواجهات المباشرة.
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