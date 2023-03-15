هالاند "الخارق" يعادل إنجاز ميسي.. ويهزم صلاح

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بعد خماسية تاريخية في مرمى لايبزغ، أزاح النجم النرويجي إيرلنغ هالاند لاعب مانشستر سيتي محمد صلاح من صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا العام برصيد 10 أهداف مقابل 8 للفرعون المصري.

وأحرز هالاند 5 أهداف في مرمى رازن بال شبورت لايبزيغ، بالمباراة التي انتهت لصالح مانشستر سيتي بنتيجة 7-0.

وبات هالاند ثالث لاعب في التاريخ - والأول منذ 9 سنوات - يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة بدوري أبطال أوروبا.

وسبق هالاند لهذا الرقم الثنائي ليونيل ميسي رفقة برشلونة أمام باير ليفركوزن في عام 2012، ولويس أدريانو رفقة شاختار أمام باتي بوريسوف عام 2014.

ولا يوجد أي لاعب استطاع تسجيل 6 أهداف بمباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، وحرم مدرب السيتي بيب غوارديولا هالاند من هذا الإنجاز التاريخي بإخراجه في الدقيقة 63، وإقحام جوليان ألفاريز بدلا منه.

وسجل اللاعب النرويجي حتى الآن 39 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، محطما الرقم القياسي للنادي الذي سجله تومي جونسون وهو 38 هدفا في موسم واحد تم تسجيله في موسم 1928/29.