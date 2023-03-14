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رسميا.. الـ"فيفا" يعتمد زيادة عدد المشاركين في كأس العالم

14
MARCH
2023
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اعتمد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، العديد من القرارات الخاصة باللعبة، أهمها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات النسخة المقبلة لبطولة كأس العالم إلى 48 منتخبا.

ووافق المجلس أثناء اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء، في كيجالي عاصمة رواندا، بالإجماع على إجراء بطولة كأس العالم بداية من نسخة 2026 بنظام 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات، بدلا من المقترح السابق: 16 مجموعة في كل منها 3 منتخبات.

وسيتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، وأفضل 8 فرق تحتل المركز الثالث إلى دور الـ32، مع توفير وقت راحة متوازن بين جميع المتنافسين.

ومن المقرر أن تقام 104 مباريات في كأس العالم، وذلك بداية من نسخة عام 2026، التي ستنظمها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسيقام نهائي كأس العالم 2026 يوم 19 يوليو، على أن يتم تحرير اللاعبين من التزاماتهم مع الأندية بدءا من 25 مايو في العام نفسه.

روسيا اليوم
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