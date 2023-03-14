والد ميسي يصل إلى السعودية.. فما أجندة الزيارة؟

A + A -

وصل الأرجنتيني خورخي ميسي والد ووكيل أعمال النجم ليونيل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء.

ونشرت صحيفة "الجزيرة" السعودية، صورا من وصول والد ميسي معلقة عليها: "رئيس أكاديمية مهد الرياضية الأستاذ عبدالله حماد وأحد المقربين من سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل يلتقي والد الأسطورة ليونيل ميسي والذي يعتبر وكيل أعمال ابنه وذلك في الأراضي السعودية".

وربطت تقارير صحفية بين قدوم والد ميسي إلى السعودية، والتفاوض مع مسؤولي الهلال بشأن انتقال البرغوث إليه في الصيف المقبل.

وكان برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الإذاعي الشهير، قد أوضح في وقت متأخر أمس الاثنين، أن والد ميسي رحب بالعرض السعودي لكنه اشترط منح نجله راتبا أعلى كثيرا من ذلك الذي يحصل عليه كريستيانو رونالدو من نادي النصر والمقدر بـ200 مليون يورو سنويا.

ولكن ربما لهذه الزيارة أكثر من هدف، وذلك لأن ميسي نفسه سيزور المملكة خلال الأيام المقبلة، باعتباره سفير السياحة السعودية، ولعل قدوم والده يأتي ضمن أجندة الزيارة أيضا.

وسيرافق ليونيل ميسي في هذه الزيارة، أفراد عائلته وبعض أصدقائه، للقيام بجولة سياحية في السعودية.

وكان وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، قد رحب بميسي عبر حسابه على موقع تويتر، مطلع الشهر الحالي.

وقال الخطيب "أرحب مجددا بسفير السياحة السعودية النجم العالمي ليونيل ميسي مع عائلته وأصدقائه هذا الشهر في زيارته الثانية للسعودية، للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية السعودية، والاستمتاع بتجاربنا الاستثنائية وحفاوة شعبنا خلال رحلته".