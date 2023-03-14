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بطولة بيروت في كرة الطاولة اللقب لقوى الأمن الداخلي

14
MARCH
2023
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 نظّم الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة ،ممثلاً برئيس  لجنة بيروت للعبة نبيل السطوحي وعضوي اللجنة رينيه دكاش ومحمد رحال،  بطولة بيروت لأندية  الدرجة الثانية للرجال في نادي الانترانيك  بحضور  نائب رئيس الاتحاد الدكتور عادل دمج و عضو الاتحاد  سهاك بدنيان. 
 
 وفي بداية البطولة، القى دمج كلمة ترحيب واعداً بمزيد من النشاطات في المستقبل ونقل تحيات رئيس واعضاء اللجنة الادارية للاتحاد . شارك في هذه البطولة ستة أندية وهي : نادي الرفاه  الرياضي، نادي أوفياء الرياضي، نادي العهد ،نادي نقابة المحامين، نادي القلب الاقدس - الجميزة و قوى الأمن الداخلي.
  وجاءت النتائج النهائية على الشكل  التالي:    
 ١ -  نادي قوى الأمن الداخلي  
2-نادي نقابة المحامين         
 3- نادي القلب الاقدس
4-نادي العهد
اشرف على البطولة  الحكم العام  الدكتور كميل مرعب. 
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