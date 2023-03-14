كأس العالم للرماية: راي باسيل رابعة

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احتلّت الرامية اللبنانية الدولية راي باسيل المركز الرابع في كأس العالم بالرماية على الأطباق من الحفرة الأولمبية (تراب) التي أقيمت في قطر مسجلة 119 نقطة.

وجاءت باسيل رابعة بعد الايطالية سيلفانا ستانكو التي احرزت المركز الأول(121 نقطة) ووصيفتها الأوسترالية بيني سميث(120 نقطة) والثالثة الايطالية جيسيكا روسي(120).

وتُعتبر نتيجة باسيل مميزة في أكبر مسابقة عالمية خاصة انها سجّلت 49 نقطة من أصل 50 في الجولتين الأخيرة من البطولة الدولية .

ولم يحالف الحظ الرامية اللبنانية الدولي ليا قربان بالتأهل الى الأدوار النهائية من كأس العالم.

وتأتي مشاركة باسيل في الاستحقاق الدولي الكبير بعدما احرزت ميدالية فضية في فئة زوجي المختلط مع زميلها ألان موسى في كأس آسيا التي جرت في الكويت