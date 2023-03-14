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"رشوة الحكام".. الحكومة الإسبانية تتحرك ضد برشلونة

14
MARCH
2023
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يعتزم المجلس الأعلى للرياضة في إٍسبانيا اتخاذ خطوات ضد نادي برشلونة، ضمن الإجراءات القانونية التي يواجهها النادي بسبب مدفوعات بملايين الدولارات على مدى عدة سنوات لشركة يمتلكها نائب رئيس لجنة التحكيم السابق.
 
وقال رئيس المجلس خوسيه مانويل فرانكو، الاثنين، إن المجلس سيتخذ خطوات ضد برشلونة ضمن الإجراءات القانونية التي يواجهها النادي بسبب المدفوعات.
 
وذكر فرانكو على قناة (تيليسينكو) التلفزيونية المحلية أن الحكومة ستنضم للأطراف المتهمة الأخرى ضمن الإجراءات القانونية ضد النادي.
 
 
المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا هو أحدث جهة تعلن عن خطط للتحرك ضد برشلونة بعد أن اتهم ممثلو ادعاء النادي رسميا يوم الجمعة بالفساد، والإدارة الاحتيالية، وتزوير وثائق. سيقرر قاضي التحقيق ما إذا كان ينبغي أن تؤدي هذه المزاعم إلى توجيه اتهامات رسمية. أعلن نادي ريال مدريد بعد اجتماع طارئ لمجلس إدارته يوم الأحد مواجهة أكبر منافس له، ليصبح أحدث ناد يعرب عن مخاوفه بشأن القضية.
 
كما أعلن” لاليغا سانتاندير” (الدوري الإسباني) والاتحاد الإسباني لكرة القدم اتخاذ نفس الإجراء.
 
و باتت الأنظار متجهة إلى برشلونة منذ الإعلان الشهر الماضي عن دفعه أموالا لنائب رئيس لجنة التحكيم السابق.
 
من جهته، نفى برشلونة ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه دفع هذه الأموال مقابل الحصول على تقارير فنية عن الحكام، لكنه لم يحاول التأثير على قراراتهم في المباريات.
 
وقال رئيس النادي خوان لابورتا، يوم الأحد، إن برشلونة” بريء من الاتهامات.”ذكر ممثلو الادعاء في وثائق المحكمة أن مدفوعات النادي بلغت 7.3 مليون يورو (7.7 مليون دولار) من عام 2001 إلى 2018.
 
وأضافوا "هذه المبالغ غير مبررة لأنها غير مدرجة بالنظام الرئيسي للنادي، ولم توافق عليها جمعيتها العامة."
 
ولا يوجد دليل حتى الآن على تأثير هذه المدفوعات على نتائج المباريات.
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