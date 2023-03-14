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"بي. بي. سي" تحسم أمر عودة غاري لينكر

14
MARCH
2023
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أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الإثنين، إعادة أعلى مذيعيها أجرا جاري لينكر لأداء مهام عمله، ما يضع على الأرجح حدا لخلاف حاد بين الطرفين في الأيام الأخيرة.
 
واضطرت "بي.بي.سي" لإلغاء معظم تغطياتها الرياضية يومي السبت والأحد، بعدما رفض المذيعون والمحللون العمل تضامنا مع لينكر، الذي انتقد سياسة الهجرة الخاصة بالحكومة في بريطانيا.
 
وأوقفت الهيئة البريطانية مذيعها الشهير لينكر عن تقديم برنامج "مباراة اليوم"، الذي يعد أشهر برامجها الرياضية ويعلق على مجريات الدوري الإنجليزي، بداعي مخالفة لوائح الحيادية بعدما قارن أسلوب وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان باللغة المستخدمة من ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي.
 
وعندما أوقفت الهيئة البرنامج والمذيع الشهير، وقالت "بي بي سي" إن تغريدة لينكر تنتهك قواعد السلوك الخاصة بالمؤسسة.
 
وقالت الهيئة إنها ستراجع كيف يمكن للمذيعين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ويتضمن ذلك من لا يعملوا بدوام كامل خارج قسم الأخبار مثل لينكر قائد منتخب إنجلترا السابق الذي يقدم أشهر برنامج رياضي في المحطة.
 
وتقدم لينكر بالشكل للجميع على دعمهم بعد الإعلان عن عودته.
 
وكتب لينكر على تويتر "أقدم برامج الرياضة على بي.بي.سي منذ حوالي ثلاثة عقود، وأنا فخور جدا بالعمل مع أفضل وأكثر محطة إنصافا في العالم".
 
وأضاف في حديثه عن المهاجرين "تصوري الأخير.. مهما كانت صعوبة الأيام القليلة الماضية، فهي ببساطة لا تقارن بالاضطرار إلى الفرار من منزلك بسبب الاضطهاد أو الحرب والبحث عن مكان بعيد تلجأ إليه. إنه لمن دواعي السعادة متابعة التعاطف من الكثير منكم مع محنتهم".
 
وقال تيم ديفي المدير العام للهيئة في بيان اليوم الإثنين إن لينكر جزء مهم من "بي.بي.سي".
 
وأضاف "أتطلع إلى أن يقدم تغطيتنا مطلع الأسبوع المقبل".
 
وأكد ديفي أن لينكر وافق على الالتزام باللوائح الحالية حتى يتم استكمال مراجعة لوائح التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
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