وليد الركراكي يؤكد دعم أشرف حكيمي بعد تهمة الاغتصاب

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عبّر مدرّب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، الإثنين، عن دعمه لمدافع باريس سان جرمان أشرف حكيمي الذي يواجه تهمة اغتصاب في فرنسا، واستدعاه ضمن تشكيلته المرتقبة لودّيتي البرازيل والبيرو في مارس الحالي.

وقال الركراكي خلال إعلان قائمة لاعبيه في مدينة سلا المغربية: "إنه (حكيمي) هادئ، هذا أهم شيء. نحن معه وهناك فرضية البراءة، وحتى يثبت العكس، بالنسبة لنا وجميع المغاربة، نحن وراء أشرف".

وأضاف: "نحن معه بصدق، وسيفيده أن يعود إلى المغرب ويشعر أننا ندعمه. إنه شخص قوي داخل الملعب وخارجه"، مشدداً على أنه "يجب أن يفكر في كرة القدم أولا وهناك من سيهتم بهذه الأمور نيابة عنه".

وفي 3 مارس الحالي، وُجهت تهمة الاغتصاب إلى حكيمي، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) لوكالة فرانس برس، فيما أكدت محاميته أن ما حصل هو "محاولة ابتزاز".

واستجوب المدعون العامون حكيمي بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 فبراير الماضي.

في المقابل، حافظ المدرب المغربي على روح المجموعة التي تألقت في مونديال قطر 2022 وبلغت نصف النهائي، في إنجاز تاريخي للكرتين الأفريقية والعربية.

وتطرّق الركراكي إلى مسألة عدم استدعاء لاعب ميلان الإيطالي براهيم دياس، قائلاً "لقد سافرت إلى ميلان للقاء براهيم دياس. لديه جنسية مزدوجة. لقد أجرينا مناقشة صادقة، وكان صادقًا".

وأضاف: "نحن لسنا في مفاوضات. هناك فترة تهدئة بيننا وبين إسبانيا. إنه يحبّ المغرب، لكن هذا سيكون قراره. دياس ليس مع المغرب بعد، لكن الباب لا يزال مفتوحاً".

ويخوض "أسود الأطلس" مباراتين وديتين أمام البرازيل والبيرو، في 25 مارس بطنجة بالمغرب وفي 28 من الشهر نفسه في العاصمة الإسبانية مدريد توالياً.