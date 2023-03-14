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وفاة أسطورة الوثب العالي فوسبوري بسرطان الغدد اللمفاوية

14
MARCH
2023
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توفي الأميركي الأسطورة ديك فوسبوري الذي أحدث ثورة في رياضة الوثب العالي وتوج بالذهبية الأولمبية عام 1968، عن 76 عاماً وفق ما أعلن الإثنين وكيل أعماله.
 
وقال راي شولت في بيان إن فوسبوري توفي في الساعات الأولى من يوم الأحد بعد صراع مع سرطان الغدد الليمفاوية، مضيفاً "بقلب حزين جداً، عليّ أن أنشر نبأ وفاة صديقي وموكلي منذ مدة طويلة ديك فوسبوري بسلام أثناء نومه في وقت مبكر من صباح الأحد...".
 
وتابع "سيفتقد الأصدقاء والمعجبون من جميع أنحاء العالم ديك كثيراً. إنه أسطورة حقيقية وصديق للجميع!".
 
من مواليد 6 مارس 1974 في بورتلاند بولاية أوريغون، يعتبر فوسبوري أحد أكثر الرياضيين تأثيراً في تاريخ رياضات المضمار والميدان.
 
فإلى جانب فوزه بميدالية ذهبية في أولمبياد 1968، أحدث ثورة في رياضة الوثب العالي بتقنية "فوسبوري فلوب" التي يعتمدها تقريباً جميع ممارسي هذه الرياضة في يومنا هذا.
 
وتميزت طريقته بالركض بشكل قطري نحو العارضة، ثم الانحناء والقفز للخلف فوقها، مما منحه مركز كتلة أقل بكثير في طريقه صعوداً من التقنيات التقليدية.
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