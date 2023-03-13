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صفعة قضائية جديدة لـ"برشلونة".. والسبب "غافي"

13
MARCH
2023
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وجه القضاء الإسباني، اليوم الإثنين، صفعة لفريق برشلونة، بسبب عقد نجمه الشاب غافي، وفق ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المحلية.

وكان برشلونة قد سجل عقد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما، في الشتاء الماضي، بقرار احترازي من المحكمة التجارية، بعد أن رفضت رابطة "الليغا" ذلك.

وفي أعقاب ذلك، رفعت رابطة الدوري الإسباني دعوى قضائية ضد تسجيل عقد غافي، بسبب أن برشلونة تجاوز الحد الأقصى من قانون اللعب المالي النظيف، مما يعني أنه لا يجوز له تسجيل لاعبين جدد.

وقالت "موندو ديبورتيفو"، اليوم، إن المحكمة التجارية الإسبانية ألغت عقد غافي الجديد في برشلونة، والذي ينتهي عام 2026، وأقرت بصحة موقف رابطة "الليغا".

وبذلك، سينهي غافي هذا الموسم وفقا لعقده القديم الذي سبق وقام بتوقيعه مع برشلونة، والذي من المقرر أن ينتهي في الصيف.

وبالتالي، من المنتظر أن يعود غافي إلى حمل القميص رقم 30، بدلا من رقم 6، الذي يحمله حاليا مع "البلوغرانا".

هذا وسيصبح غافي متاحا بالمجان في 30 يونيو المقبل، إذا لم ينجح الفريق الكتالوني في تسجيل عقده الجديد برابطة "الليغا"

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