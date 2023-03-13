طاولة: بعثة لبنان الى العراق

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استعداداً لبطولة العالم في كرة الطاولة ،غادرت بعثة لبنان الى السليمانية في العراق للمشاركة في بطولة غرب آسيا لفئتي دون ال ١٩ و ١٥ سنة التي ستنطلق الثلاثاء 14 آذار الجاري .وتألفت البعثة من وسام شيري(رئيساً)، مريم وياسمينا الهبش، سيدرا الحسن، بيسان شيري وفاطمة الدقدوقي(لاعبات).

كما ستشارك اللآعبات في دورة دولية تحت اشراف الاتحاد الدولي للعبة . وسينضم الى الوفد رئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة و نائب رئيس اتحاد غرب آسيا جورج كوبلي لحضور اجتماع الجمعية العمومية لإتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة وعضو الإتحاد اللبناني ناجي حلال.