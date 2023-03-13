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أرسنال يكتسح فولهام ويقترب أكثر من "الحلم"

13
MARCH
2023
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حقق أرسنال فوزا مهما خارج ملعبه على فولهام بثلاثية نظيفة، الأحد، في المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقطع خطوة أخرى نحو حلم تحقيق اللقب.
 
وعزز الفريق اللندني صدارته برصيد 66 نقطة، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي منافسه الوحيد تقريبا على اللقب.
 
وفي المقابل، ظل فولهام في المركز الثامن برصيد 39 نقطة.
 
وفي مباراة أخرى، مر مانشستر يونايتد بيوم محبط وتعادل بعشرة لاعبين مع ساوثامبتون متذيل الترتيب، متأثرا بطرد لاعبه كاسيميرو.
 
وتعرض لاعب الوسط البرازيلي للطرد المباشر في الدقيقة 34 بسبب خطأ عنيف بقدمه المرتفعة ضد كارلوس ألكاراز، مما منح الفريق الزائر دفعة من الثقة.
 
ولم تكن هذه النتيجة التي أرادها المدير الفني لمانشستر يونايتد إريك تن هاغ، بعد خسارته صفر-7 أمام ليفربول في الدوري الأسبوع الماضي، وتمثل نتيجة محبطة بعد الانتصار 4-1 على ريال بتيس في الدوري الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي.
 
وأصبح رصيد يونايتد 50 نقطة وبقي في المركز الثالث، بينما استمر ساوثامبتون في المركز الأخير وله 22 نقطة.
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