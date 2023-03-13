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رياح التغيير.. "ثنائية الحلم" مع مبابي والتضحية بنجم كبير

13
MARCH
2023
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تلقى باريس سان جرمان الفرنسي ضربة قاسية، الأربعاء، بإقصائه من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، لتبدأ التقارير بالحديث مجددا حول مصير نجوم الفريق كيليان مبابي وليونيل ميسي ونيمار.
 
وأشارت صحيفة "لا رازون" الإسبانية إلى أن إدارة النادي الباريسي بدأت "تسأم" إصابات نيمار المتكررة ومستوى ليونيل ميسي المتراجع أوروبيا، وقد تبدأ في صب أنظارها نحو بديل جديد.
 
أما وسائل الإعلام الفرنسية، فأشارت إلى أن باريس سان جرمان يريد إقناع المهاجم النرويجي إيرلنغ هالاند بالانتقال إلى فريق العاصمة، في محاولة لتشكيل شراكة هجومية "كاسحة" مع مبابي.
 
ووفقا للمصادر، سيكون باريس سان جرمان مهتما بدفع مبلغ 200 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي للتعاقد مع هالاند من مانشستر سيتي الإنجليزي.
 
وقال مصدر في إذاعة "راديو مونتي كارلو": "هالاند ليس على ما يرام في مانشستر سيتي"، في إشارة إلى أسلوب لعب الـ"سيتيزينز" الذي يعتمد على التمريرات القصيرة والهجوم بعدد كبير من اللاعبين، مما يقلل من المساحات لهالاند بالركض والانطلاق، وهو ما يفضله.
 
قنبلة الصيف
 
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية  أن لويس كامبوس المدير الرياضي لسان جرمان، وضع لاعب وسط مانشستر سيتي برناردو سيلفا ومهاجم نابولي فيكتور أوسيمين ومهاجم بنفيكا جونكالو راموس، على راداره.
 
وفي حال انتقال هالاند إلى باريس، فسيتعين على ميسي أو نيمار المغادرة، لأن النادي سيحتاج إلى الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.
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