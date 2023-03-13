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الفجوة تتسع في الدوري المصري.. هزيمة خامسة للزمالك

13
MARCH
2023
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سقط الزمالك حامل اللقب أمام ضيفه إنبي بنتيجة 0-2، الأحد، على ملعب القاهرة الدولي، في المرحلة 21 من الدوري المصري.
 
وسجل الهدفين التونسي رفيق كابو (20) وعلي فوزي (67)، ليتجمد رصيد الزمالك الذي تلقى الخسارة الخامسة هذا الموسم، عند 33 نقطة في المركز الخامس بفارق 11 نقطة عن غريمه الأهلي المتصدر الذي لعب مباراتين أقل منه.
 
ومن جهة أخرى، استعاد إنبي ذاكرة الانتصارات الغائبة منذ فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف في الخامس من فبراير، رافعا رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر.    
 
وعاد فيوتشر من جنوب الوادي بفوز ثمين على مضيفه أسوان بنتيجة 2-1، لينفرد بالوصافة.
 
وسجل هدفي فيوتشر كريم وليد "نيدفيد" (7) والبديل علي زعزع (79)، قبل أن يقلص البديل الغابوني ماليك إيفونا الفارق (80).
 
وبفوزه الأول في آخر 3 مباريات، رفع فيوتشر رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام بيراميدز الذي يلعب الإثنين أمام البنك الأهلي، فيما تجمد رصيد أسوان عند 25 نقطة في المركز الثاني عشر.
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