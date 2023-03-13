living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

يوفنتوس يقترب من أول ستة مراكز بفوز مثير على سامبدوريا

13
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أحرز أدريان رابيو هدفا في كل شوط ليقود يوفنتوس للفوز 4-2 على ضيفه سامبدوريا متذيل الترتيب والتقدم إلى المركز السابع والاقتراب من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
 
ويملك فريق المدرب ماسيميليانو أليجري 38 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن أتلانتا سادس الترتيب.
 
ومنح جليسون بريمر التقدم ليوفنتوس بضربة رأس بعد 11 دقيقة من البداية.
 
وعزز رابيو من تفوق صاحب الأرض بضربة رأس أخرى بعد تمريرة عرضية من فابيو ميريتي في الدقيقة 26.
 
ورد الفريق الضيف بهدفين في غضون 72 ثانية بعد أكثر من نصف ساعة من اللعب بقليل.
 
موسم مضغوط.. والخروج بأقل الخسائر مطلب منشود
 
 
وقلص توماسو أوجيلو الفارق ثم أدرك فيليب ديوريتشيتش التعادل ليطبق الصمت على جماهير يوفنتوس.
 
لكن رابيو أعاد التقدم ليوفنتوس بتسديدة مباشرة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 64.
 
وآتى ضغط يوفنتوس ثماره عندما جعل ماتياس سولي النتيجة 4-2 بعد متابعة كرة مرتدة من مارتن تورك حارس سامبدوريا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
 
وبقي سامبدوريا في المركز الأخير برصيد 12 نقطة من 26 مباراة متأخرا بفارق 12 نقطة عن الأمان.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout