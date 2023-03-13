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رافينيا يمنح برشلونة الفوز مجددا في بيلباو

13
MARCH
2023
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منح الجناح رافينيا الفوز لبرشلونة للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن سجل في الانتصار خارج أرضه 1-صفر على أتليتيك بيلباو ليحكم قبضته على صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم قبل أسبوع قد يكون حاسما للموسم حين يستضيف غريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
 
وكرر رافينيا ما فعله أمام بلنسية حين سجل الهدف الوحيد الأسبوع الماضي وهز الشباك في بيلباو بتسديدة قوية قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس إلى المهاجم البرازيلي خلف الدفاع.
 
وأفلت برشلونة من مواجهة عصيبة كان فيها أصحاب الضيافة الأفضل في فترات طويلة حيث سددوا في العارضة مرتين كما ألغي هدف إنياكي وليامز في الدقائق الأخيرة بداعي وجود لمسة يد مثيرة للجدل خلال بناء الهجمة.
 
ويملك برشلونة 65 نقطة بفارق تسع نقاط عن ريال الذي سيكون مطالبا بالفوز في قمة كامب نو الأحد المقبل للحفاظ على بصيص الأمل في الاحتفاظ باللقب، أما بيلباو فيحتل المركز التاسع برصيد 33 نقطة.
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