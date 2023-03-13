بالفيديو.. إصابة قوية لياسين بونو

A + A -

تعرض الحارس المغربي الدولي وحارس فريق إشبيلية الإسباني، ياسين بونو لإصابة خطيرة أثناء مباراة فريقه ضد ألميريا، الأحد، في المباراة التي انتهت لمصلحة فريقه (2-1) ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأصيب ياسين بونو في الدقيقة 36، بعد اصطدامه بمدافع ألميريا سرديان بابيتش قبل أن يسقط فوق زميله أليكس تيليس، حيث تم إخراجه من الملعب على "محفة"، بعد تلقيه الإسعافات الأولية.

ووضع الأطباء دعامة لرقبة الحارس البالغ عمره 31 عاما، ونُقل إلى المستشفى للخضوع لفحوصات كإجراء احترازي.

ووفقا لتقارير، قال نادي إشبيلية إن بونو شعر بدوار لكنه في حالة مستقرة.

وكان بونو تألق خلال نهائيات مونديال قطر 2023، ونافس حراس مرمى آخرين، كالأرجنتني إيميليانو مارتينز، والبلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، على جائزة الأفضل في العالم، والتي ذهبت لمارتينز الذي يحرس أيضا مرمى أستون فيلا.