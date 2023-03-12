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بعد اشكال ملعب فؤاد شهاب..كلاس يشيد بالموقف الوطني لحبيش

12
MARCH
2023
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اتصل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس برئيس بلدية جونيه الشيخ جوان حبيش مشيداً بموقفه الوطني بعد اعمال الشغب التي طالت مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي في جونية اثناء مباراة الانصار والعهد في ختام الدوري اللبناني لكرة القدم.

وأبلغ كلاس لحبيش تقديره للروح الوطنية التي تعامل بها مع ما نتج من تحطيم وتكسير واضرار، واصراره على استمرار استضافة الملعب للمباريات واحتضان مدينة جونيه لعائلة كرة القدم من كل لبنان.

وأسف كلاس في الوقت عينه لخروج بعض الجمهور عن الروح الرياضية ولجوئهم الى العنف والشغب وسيلة للتعبير داعياً الاتحاد اللبناني لكرة القدم للتعامل وفق القوانين وبالحكمة اللازمة مع ما حصل.

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