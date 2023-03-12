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واصل كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد الإسباني، لهجته الحادة تجاه ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا.

وكان ديشامب قال في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، إن بنزيمة غادر معسكر منتخب فرنسا في مونديال قطر 2022 بكامل إرادته، بعد علمه بفترة غيابه حتى 10 ديسمبر الماضي، بسبب الإصابة.