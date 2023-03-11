قضية لينيكر تفتح النيران.. موجة تضامن في "البريميرليغ"

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أعلن عدد من المحللين واللاعبين السابقين في كرة القدم الإنكليزية مقاطعة برنامج "Match of the day"، عقب إيقاف هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" المقدم التلفزيوني واللاعب الإنكليزي السابق، غاري لينيكر، عن العمل بسبب انتقاده قرارات حكومية.

بدأت المشكلة عندما انتقد لينيكر مقطع فيديو كشفت فيه وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برايفرمان، عن خطط لوضع حد لعمليات العبور غير الشرعية من خلال قناة المانش.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، صرّح لمجلس العموم في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن إيقاف قوارب اللاجئين يُعَدّ "أولوية الشعب"، وتعهّد أيضاً "كسر العصابات الإجرامية" التي تستفيد من الرحلات.

وينص مشروع القانون الجديد على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية، كما يمنعهم من طلب اللجوء والاستقرار في بريطانيا، أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية.

ويسهّل القانون المقترح احتجاز المهاجرين غير الشرعيين حتى ترحيلهم إلى دولة أخرى تُعَدّ آمنة.

وأشار هداف كأس العالم عام 1986، في تغريدة له في "تويتر"، إلى أنه لا يوجد تدفق هائل للاجئين، موضحاً أن بلاده تستقبل لاجئين أقل كثيراً من الدول الأوروبية الكبرى الأخرى.

وانتقد لينيكر السياسات الجديدة، واصفاً إياها بـ"القاسية جداً"، وموجَّهة تجاه الأشخاص المستضعَفين بلغة لا تتباين عن تلك التي استخدمتها ألمانيا في الثلاثينيات، في إشارة إلى النازية.

وكانت مواقف لينيكر سبباً في اتخاذ هيئة الإذاعة البريطانية قرارها إيقافه عن العمل، بحيث قالت الإذاعة إن نشاط لينكير الأخير في وسائل التواصل الاجتماعي انتهاك لإرشاداتها، مضيفةً أنه يتوجب على اللاعب الإنكليزي السابق تجنّب الانحياز في القضايا السياسية.

وأوضحت الإذاعة أنها لم تقل أبداً إن لينيكر "لا يحق له التحلي برأي، ويحق له التعبير عن رأيه"، إلّا أنها شددت على وجوب بقائه بعيداً عن الانحياز بشأن القضايا السياسية، أو المثيرة للجدل.

في سياق متصل، أعلن عدد كبير من الصحافيين والمحللين انحيازهم إلى صف لينيكر وامتناعهم عن المشاركة في البرنامج الشهير، حتى عودة الدولي الإنكليزي السابق إلى عمله.

وأكد مهاجم أرسنال السابق إيان رايت أنه لن يظهر في البرنامج في نهاية هذا الأسبوع، دعماً للينيكر.

وكتب رايت في "تويتر" أن "الجميع يعرف ما يعنيه لي Match of the day، لكنني أخبرت بي بي سي بأنني لن أظهر غداً، تضامناً".

من جهته، امتنع المهاجم الإنكليزي السابق آلان شيرر عن الظهور في البرنامج تضامناً مع زميله المحلل غاري لينيكر.