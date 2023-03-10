نجم سان جيرمان السابق: إذا مدد ميسي عقده سأتوقف عن تشجيع الفريق

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تعرض نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لانتقادات لاذعة من قبل نجم الفريق الباريسي السابق، الفرنسي جيروم روثين، في أعقاب خروج "بي إس جي" من دوري أبطال أوروبا.

وودع باريس سان جيرمان منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي من الدور ثمن النهائي إثر خسارته أمام ميونخ بنتيجة 0-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولم يقدم ميسي المستوى المطلوب أمام العملاق البافاري سواء في الذهاب أو الإياب وظهر بوجه شاحب وأداء باهت.

وعن هذا الأمر، قال روثين في تصريحات لشبكة "RMC" الفرنسية "لا نريد ميسي في باريس، وهو كذلك لا يريد بذل الجهد مع الفريق، رغم ما يقوله (أنا بخير وتأقلمت)".

وتساءل اللاعب الفرنسي المعتزل "ما الذي تأقلم معه ميسي؟ هل لأنه سجل 18 هدفا أو 16 تمريرة حاسمة أمام فرق متواضعة في الدوري مثل أنجيه وكليرمون؟"، مضيفا "لكنه يختفي تماما في المباريات المهمة".

وواصل روثين هجومه الحاد "رأيت المجهود الوفير الذي بذله ميسي مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم، والذي يحفظ له مكانته وراتبه الضخم الذي لن يجد مثله سوى في باريس، وللأسف وقعت إدارة النادي في الفخ بأن ميسي سيقودهم للانتصارات".

وأردف: "نحن لا نريد ميسي في باريس سان جيرمان، لأنه لا يريد بذل الجهد من أجل الفريق".

وتساءل "هل من الطبيعي أن يكون ميسي بهذا المستوى؟.. لقد تعرضت للتعنيف الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء في فرنسا أو الأرجنتين، بسبب انتقادي له".

وأتم روثين تصريحاته بالقول "كنت أنتظر ميسي في مثل هذه المباريات ليرد علي، ويؤكد على جودته، لكن إذا علمت أنه سيجدد عقده مع النادي، فلن أذهب مجددا لملعب حديقة الأمراء لتشجيع الفريق".

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق بشأن تمديد ارتباطهما.