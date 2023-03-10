living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجم سان جيرمان السابق: إذا مدد ميسي عقده سأتوقف عن تشجيع الفريق

10
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعرض نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لانتقادات لاذعة من قبل نجم الفريق الباريسي السابق، الفرنسي جيروم روثين، في أعقاب خروج "بي إس جي" من دوري أبطال أوروبا.

وودع باريس سان جيرمان منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي من الدور ثمن النهائي إثر خسارته أمام ميونخ بنتيجة 0-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولم يقدم ميسي المستوى المطلوب أمام العملاق البافاري سواء في الذهاب أو الإياب وظهر بوجه شاحب وأداء باهت.

وعن هذا الأمر، قال روثين في تصريحات لشبكة "RMC" الفرنسية "لا نريد ميسي في باريس، وهو كذلك لا يريد بذل الجهد مع الفريق، رغم ما يقوله (أنا بخير وتأقلمت)".

وتساءل اللاعب الفرنسي المعتزل "ما الذي تأقلم معه ميسي؟ هل لأنه سجل 18 هدفا أو 16 تمريرة حاسمة أمام فرق متواضعة في الدوري مثل أنجيه وكليرمون؟"، مضيفا "لكنه يختفي تماما في المباريات المهمة".

وواصل روثين هجومه الحاد "رأيت المجهود الوفير الذي بذله ميسي مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم، والذي يحفظ له مكانته وراتبه الضخم الذي لن يجد مثله سوى في باريس، وللأسف وقعت إدارة النادي في الفخ بأن ميسي سيقودهم للانتصارات".

وأردف: "نحن لا نريد ميسي في باريس سان جيرمان، لأنه لا يريد بذل الجهد من أجل الفريق".

وتساءل "هل من الطبيعي أن يكون ميسي بهذا المستوى؟.. لقد تعرضت للتعنيف الشديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء في فرنسا أو الأرجنتين، بسبب انتقادي له".

وأتم روثين تصريحاته بالقول "كنت أنتظر ميسي في مثل هذه المباريات ليرد علي، ويؤكد على جودته، لكن إذا علمت أنه سيجدد عقده مع النادي، فلن أذهب مجددا لملعب حديقة الأمراء لتشجيع الفريق".

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في نهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان بعد إلى اتفاق بشأن تمديد ارتباطهما.

روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout