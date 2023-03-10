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الفيفا يلزم "الشباب السعودي" بسداد 4 ملايين يورو

10
MARCH
2023
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أصدرت محكمة التحكيم الرياضي قرارا مؤيدا لفياريال الإسباني، في البلاغ الذي قدمه أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد نادي الشباب السعودي.
 
وذلك فيما يعرف بصفقة المهاجم خافيير أونتيفيروس، التي سيدفع بموجبها النادي السعودي 4 ملايين يورو ستوجه إلى خزانة مالاغا، حيث نشأ اللاعب.
 
وليس هناك طعن محتمل على القرار، وفي حال عدم دفع الشباب لهذا المبلغ، سيعاقبه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، دون أن يكون قادرا على تسجيل لاعبين جدد في الأسواق التالية.
 
وكشفت مصادر من مالاغا، أن الصفقة التي تشترك فيها 3 أندية ترجع إلى موسم 2018-2019.
 
وذلك عندما تنازل النادي الأندلسي لصالح فياريال عن لاعب الوسط السنغالي، ألفريد ندياي، وأونتيفيروس، مقابل 6 ملايين يورو، تكفل الشباب بدفعها - مقابل ضم الأول - لنادي "الغواصات الصفراء" لإتمام الصفقة مع مالاغا.
 
وتنازل فياريال عن السنغالي إلى الشباب، الذي سدد مبلغا أوليا بقيمة مليوني يورو، وتوجب عليه دفع 4 أخرى في غضون شهر، لكنه لم يفعل.
 
وطالب الفيفا الشباب، منذ عام ونصف، بتسديد الملايين الأربعة في غضون 45 يوما، وهو ما تجاهله النادي السعودي.
روسيا اليوم
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