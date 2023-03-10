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محمد صلاح يكشف أفضل هدف سجله مع ليفربول

10
MARCH
2023
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كشف النجم المصري محمد صلاح، عن أفضل هدف سجله بقميص ليفربول الإنجليزي، منذ قدومه إليه في عام 2017.
 
وفي حوار مع نجم نادي ليفربول السابق ستيفن جيرارد على القناة الرسمية للنادي، ذكر صلاح: "أفضل هدف لي مع ليفربول؟ هدفي ضد روما في دوري أبطال أوروبا، وكذلك هدفي في شباك إيفرتون".
 
كما سأل جيرارد "مو" على قصة هدفه الشهير في شباك مانشستر سيتي، فكان جوابه: "إنه هدف رائع بالتأكيد، جاء بعد سيطرة مانشستر سيتي على المباراة".
 
وأضاف: "كان إحساسا رائعا أن تقود فريقك للتقدم في مباراة مثل هذه، لم أفكر في التسجيل منذ البداية، فقط كنت أعيش اللحظة، أتدرب على تلك الأمور سواء في صالة الألعاب الرياضية أو بعد نهاية المران".
 
ورد جيرارد قائلا: "الفارق بيني وبينك في هدف مثل هذا هو أنني لن أحاول القيام بما قمت به من مراوغات، لا أملك مهاراتك، سأحاول تبادل الكرة مع أحد اللاعبين أو أسدد من خارج المنطقة فهذه هي أفضل أهدافي".
 
وانضم محمد صلاح إلى ليفربول عام 2017، قادما من روما الإيطالي في صفقة قاربت قيمتها الـ40 مليون يورو.
 
والأسبوع الماضي، أصبح صلاح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 129 هدفا، متقدما بهدف واحد على روبي فاولر.
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