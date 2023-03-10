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بالنيران الصديقة.. أرسنال يتعثّر في لشبونة في يوروبا ليغ

10
MARCH
2023
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فشل أرسنال في عكس نتائجه المحليّة أوروبياً ونجا بالنيران الصديقة من خسارة أمام مضيفه سبورتينغ البرتغالي وتعادل معه 2-2، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في كرة القدم.
 
في المقابل، وضع روما الإيطالي قدماً في ربع النهائي بفوزه على ضيفه ريال سوسييداد الإسباني 2-صفر.
 
في المباراة الأولى، افتتح أرسنال التسجيل عن طريق الفرنسي وليام صليبا في الدقيقة الثانية والعشرين، عندما ارتقى برأسه إلى ركنية وحوّلها قوية في الشباك، قبل أن يدرك غونسالو إيناسيو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 34 من ضربة رأسية بعد ركنية أيضاً.
 
وتقدم سبورتينغ في الشوط الثاني عن طريق جواو فيرنانديش بعدما تابع كرة ارتدت من الحارس الأميركي مات تيرنر (55).
 
أرسنال يواصل التألق.. هل يصمد الفيل طويلاً فوق الشجرة؟
 
 
وفيما كان الفريق البرتغالي يمنّي النفس بالفوز على أرضه، جاء هدف التعادل للنادي الإنجليزي في الدقيقة 62، عندما سدد السويسري غرانيت تشاكا كرة قوية من مشارف منطقة الجزاء، فارتطمت بالمدافع الياباني هيديماسا موريتا وغيّرت مسارها وسكنت الشباك، ليتأجّل الحسم إلى مباراة الإياب في لندن في 16 مارس الحالي.
 
في المباراة الثانية وعلى الملعب الأولمبي في روما، افتتح صاحب الارض التسجيل بعد تمريرة في العمق إلى الأرجنتيني باولو ديبالا على الجهة اليمنى، مررها إلى المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام في منطقة الجزاء الذي أوصلها إلى ستيفان الشعراوي على القائم الثاني تابعها على الطاير في الشباك (13).
 
وسدد مهاجم سوسييداد الياباني تاكيفوسا كوبو كرة اصطدمت بالقائم الأيسر للحارس البرتغالي روي كوستا (21).
 
وأجرى مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو عدة تغييرات أبرزها اخراج الشعرواي وإدخال المدافع ليوناردو سبيناتسولا بدلاً منه وأبراهام ليحل مكانه أندريا بيلوتي (61)، ليضيف البديل المدافع ماراش كومبولا الهدف الثاني بعد ركلة ركنية من ديبالا فاجأت بريس منديس ليفرض الألباني نفسه بضربة رأسية (87).
 
وحقق روما فوزه الثاني في عقر داره في مبارياته الأوروبية الثماني الأخيرة أمام فرق إسبانية، مقابل تعادلين و4 هزائم.
 
وتأهل سوسييداد إلى ثمن النهائي من الصدارة متقدماً على أبرز فرق المجموعة مانشستر يونايتد.
 
من ناحيته، بلغ روما ثمن النهائي بفوزه على لايبزيغ الألماني باجمالي المباراتين 2-1 في الملحق، علماً أن نادي العاصمة حلّ ثانياً في مجموعته خلف ريال بيتيس الاسباني.
 
من جهة أخرى، فاز باير ليفركوزن الألماني على ضيفه فيرينتسفاروش المجري 2-صفر، سجّلهما كريم ديميرباي (10) والبوركينابي إدموند تابسوبا (86).
 
وتعثّر مواطنه أونيون برلين أمام أونيون سانت جيلواز البلجيكي 3-3.
 
وسجّل أهداف أونيون برلين الكرواتي يوسيب يورانوفيتش (42)، روين كنوشه (69)، وسفين مايكل (89)، فيما أحرز ثلاثية النادي البلجيكي النيجيري فيكتور أوكو بونيفاس (28 و72) ويوربي فيرتيسين (58).
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