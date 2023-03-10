تزلج: لبنان ثالثاً في بطولة آسيا للأولاد

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أنهت بعثة الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج والبياتلون مشاركتها في بطولة آسيا ال31 للأولاد في التزلج الالبي والتي أقيمت على المنحدرات التي ستنظم الألعاب الأولمبية الشتوية للناشئين سنة 2024 في كوريا الجنوبية. و احتل لبنان المركز الثالث في البطولة بعد كوريا الجنوبية التي احتلت المركز الأول وكازاخستان التي احرزت المركز الثاني.

وحصدت المتزلجة ساره اسطفان الميدالية البرونزية في سباقات التعرج القصير.

وسوف يشارك أفراد البعثة اللبنانية في مخيّم تدريبي في رياضة التزلج الألبي لمدة اسبوع في كوريا الجنوبية من تنظيم الاتحاد الدولي للتزلج