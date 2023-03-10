الدوري الإسباني يبلغ السلطات عن محاولة للتلاعب بنتيجة مباراة

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أبلغت رابطة الدوري الإسباني السلطات بمحاولة تلاعب مزعوم بنتيجة مباراة بعد أن قال لاعب سابق في نادي جيرونا إنه عرض عليه أموال ليخسرها.

تقدمت الرابطة بالبلاغ بعد أن قال اللاعب أداي بينيتيز في برنامج تلفزيوني رياضي إنه عرض عليه مبلغ 50 ألف يورو (53 ألف دولار) إذا خسر جيرونا مباراة في نهاية موسم 2016-2017.

وأوضح بينيتيز أنه لم يقبل العرض، مضيفا أنه كان من ”السخف” أن يفعل ذلك بينما كان جيرونا في طريقه إلى الصعود إلى دوري الدرجة الأولى (لا ليغا).

ولم يذكر اللاعب أي تفاصيل أخرى حول من قدم العرض.

وأشارت رابطة الدوري إلى أن ”التلاعب بنتيجة مباراة وعرض التلاعب بنتيجة مباراة يعد جريمة” في إسبانيا.

كانت الشرطة الإسبانية اعتقلت الشهر الماضي ستة أشخاص لتورطهم المزعوم في مخطط للتلاعب بنتيجة مباراة في كأس الملك عام 2021. المباراة قيد التحقيق فاز فيها ليفانتي بنتيجة 8-0 على هوراكان مليلية.