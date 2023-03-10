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بالفيديو.. رد فعل غاضب من رونالدو بعد الخسارة أمام الاتحاد

10
MARCH
2023
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كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حديث المواقع والصفحات الاجتماعية، بعد خسارة فريقه النصر أمام اتحاد جدة السعودي بهدف نظيف، مساء الخميس.
 
وفاز الاتحاد بهدف واحد سجله رومارينهو في الدقيقة 80. وبذلك فقد النصر (46 نقطة) صدارة الدوري السعودي، حيث أصبحت من نصيب رفاق عبدالرزاق حمد الله برصيد 47 نقطة.
 
وانفجر رونالدو غضبا بعد نهاية المباراة، حسب ما رصدته عدسات المصورين.
 
وأظهر مقطع فيديو، انتشر على تويتر، الغضب الكبير الذي ظهر على "الدون" أثناء مغادرة الملعب، حيث حاول بعض زملائه تهدئته، قبل أن يركل عبوة الماء بقوة خلال توجهه لغرفة تبديل الملابس.
 
وحقق الفيديو حتى صباح الجمعة أكثر من 3 ملايين مشاهدة، إلى جانب آلاف التعليقات.
 
وقال أحد المعلقين ساخرا: "حتى قارورة الماء لم يعرف ركلها"، فيما تساءل آخر "هل سيتعرض للمعاقبة من قبل لجنة الانضباط؟"
 
وفي وقت لاحق، نشر اللاعب البالغ من العمر 38 عاما، تدوينة على حسابه الرسمي في فيسبوك، جاء فيها: "محبطون من النتيجة، لكننا ما نزال نركز على موسمنا والمباريات المقبلة".
 
وأضاف: "شكرا لجمهور النصر على دعمكم، نعلم أننا نستطيع الاعتماد عليكم".
 
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو
 
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