"لا ليغا" تقدم شكوى جديدة بشأن تعرض فينيسيوس للإهانات العنصرية

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أفادت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الأربعاء أنها تقدمت بشكوى أمام محكمة في إشبيلية بعد الإهانات العنصرية التي تعرض لها الجناح البرازيلي لريال مدريد فينيسيوس جونيور، وذلك خلال التعادل السلبي مع ريال بيتيس الأحد الماضي.

وتعرض المهاجم البرازيلي للإساءات في عدة ملاعب هذا الموسم، كان آخرها الأحد الماضي في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المحلي على ملعب "بينيتو فيامارين".

وقالت رابطة الدوري "لا ليغا" في بيان "هذه هي الشكوى السابعة التي تُقدم للسلطات المختصة من قبل (لا ليغا) بشأن إهانات عنصرية ضد فينيسيوس".

وتحقق الشرطة الإسبانية حالياً في حادثة حصلت في كانون الثاني/يناير عندما عُلِقَت دمية تم الباسها قميص البرازيلي من على جسر في مدريد قبيل مباراة الديربي ضد أتلتيكو في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا.

وتم تصوير مشجعي أتلتيكو وهم يهتفون بإساءات عنصرية ضد فينيسيوس في أيلول/سبتمبر 2022 لكن النيابة العامة في مدريد لم توجه أي اتهامات.

وفي كانون الأول/ديسمبر وبعد تعرضه للإساءة خلال الفوز على بلد الوليد، انتقد فينيسيوس رابطة الدوري الإسباني لمواصلة "عدم فعل أي شيء" بشأن العنصريين في مباريات كرة القدم.

وقال فينيسيوس "يستمر العنصريون في الذهاب إلى المباريات ومشاهدة أعظم ناد في العالم (ريال) عن كثب وتواصل رابطة الدوري الإسباني عدم فعل أي شيء".