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هل لبيليه ابنة لم يعلن عن وجودها؟

9
MARCH
2023
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بعد مرور أكثر من شهرين على وفاة لاعب كرة القدم العالمي اللاعب البرازيلي بيليه، عادت الأخبار المتعلقة به لتطفو على الساحة من جديد بسبب بعض الاشكاليات المتعلقة بميراثه، خصوصًا بعد أن وُجد له ابنة لم يكشف عنها من قبل.

 وبعد أسابيع قليلة من وفاة بيليه في 29 كانون الأول 2022 أعلن المحامي لويس ميغيل، عن أمر لم يكن بحسبان عائلته أبداً، ولم يكن ضمن مخططات الميراث، وذلك عندما أكد وجود ابنة أنكرها بيليه سابقاً ولكنها قد تصبح جزءًا رئيسيًا من الميراث.

 وبدأ ورثة الجوهرة السوداء اتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف الخضوع لاختبار الحمض النووي لإثبات وجود هذه الابنة التي لم يعترف بها والدهم سابقاً.

 وكانت محامية زوجة بيليه الأخيرة، مارسيا سيبيلي أوكي التي لم تنجب منه أطفالاً، أكدت أن وصية اللاعب تضمنت منحها 30% من قيمة ثروته، لكنها أشارت كذلك إلى وجود مفاجأة تتمثل بإمكانية دخول فرد جديد ليتقاسم الميراث، وهي تلك الفتاة التي رفض اللاعب البرازيلي الاعتراف بها خلال حياته.

 وبالعودة إلى الوصية، فسيتقاسم أبناء الأسطورة الراحل الـ 70% المتبقية من ثروته، علماً بأن القضاء البرازيلي طلب إجراء اختبار الحمض النووي للتأكد من هوية تلك الفتاة قبل إجراءات توزيع الميراث.

 ولدى بيليه ستة أبناء معترف بهم وهم: كيلي وجنيفر وإدينو، من زواجه الأول من روزميري تشولبي، والتوأم جوشوا وسيليست من زواجه الثاني، وفلافيا الابنة التي أنجبها من علاقة خارج إطار الزواج واعترف بها عام 2002.  

 كما شهدت وصية بيليه وجود اسم ابنته ساندرا ريجينا التي رفض الاعتراف بها طيلة حياته، لكنه اعترف بها ميتاً من خلال إدراج اسمها ضمن ورثته.

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