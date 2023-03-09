"اذهب وشاهد ميسي!".. هل تلفظ رونالدو بهذه العبارة بعد تعرضه للاستفزاز في السعودية

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكأنه يرد على طفل صغير حاول استفزازه بالقول "ميسي أفضل منك بكثير".

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن طفلا واجه رونالدو، أثناء خروجه من مباراة فريقه النصر أمام الباطن لحساب الأسبوع الـ19 من الدوري السعودي، وقال له في الممر المؤدي لغرفة تبديل الملابس: "ميسي أفضل منك بكثير".

وغادر رونالدو إلى غرفة تبديل الملابس بعد الفوز 3-1، ولم يرد على استفزاز الطفل بحسب "ماركا" على عكس ما تم الترويج له، لكن "الدون" بدا مستاء من طريقة سير المباراة حيث صرخ "كانت تلك المباراة سهلة".

وكانت تقارير إعلامية روجت أن رونالدو رد على الطفل بالقول: "إذا اذهب وشاهده (ميسي).. لماذا أنت هنا"، لكن الفيديو الأصلي لا يظهر ذلك، وفق ما كشفت "ماركا".