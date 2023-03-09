نجم بايرن ميونخ يرش الملح على جرح ميسي بتصريح مستفز عن رونالدو

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رش مهاجم بايرن ميونخ توماس مولر الملح على جروح نجم باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، بعد فوز البافاري على نظيره الباريسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال وأوروبا وإقصائه من المسابقة.

وجدد البايرن أمس الأربعاء فوزه ذهابا في باريس 1-0، وكرم ضيفه سان جيرمان إيابا بهدفين دون رد، ليتفوق في مجموع المباراتين 3-0 ويحجز مقعده في الدور ثمن النهائي.

في المقابل، ودع رفاق ميسي المسابقة القارية من الدور ثمن النهائي للموسم الثاني تواليا بعد سقوطهم أمام ريال مدريد الموسم الماضي.

وبعد المباراة أدلى مولر بتصريحات انتقص فيها من جودة ميسي في مواجهاته ضد بايرن ميونخ، حيث قال: "أمام ميسي تكون الأمور دائما على ما يرام بجميع المستويات، ومن حيث النتائج".

وأضاف المهاجم الألماني مشيدا بغريم ميسي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو: "كان كريستيانو رونالدو دائما مشكلتنا خلال تواجده في ريال مدريد".

وبهزيمته أمس أمام البايرن، يكون ميسي قد خسر الآن خمس من مباريات خروج المغلوب الثماني التي لعبها في دوري أبطال أوروبا أمام العملاق الألماني.

في المقابل، تفوق رونالدو على البايرن في خمس من أصل ثماني مواجهات في دوري أبطال أوروبا، وسجل "الدون" تسعة أهداف مذهلة في شباك البافاري، كانت جميعها في مرحلة خروج المغلوب ومعظمها في نصف النهائي.