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فضيحة جديدة في مانشستر سيتي.. كاميرا المراقبة تصور نجم الفريق وهو يتحرش بفتاة

8
MARCH
2023
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يواجه الظهير الأيمن لنادي مانشستر سيتي، الدولي الإنجليزي كايل ووكر، أزمة جديدة مع الشرطة، بعدما شوهد وهو يتحرش جنسيا بفتاة في إحدى الحانات بمدينة مانشستر.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فيديو تم التقاطه للاعب من خلال كاميرات المراقبة بالحانة، وهو يقوم بلمس فتاة بطريقة غير لائقة، كما حاول تقبيلها خلال تواجده مع مجموعة من أصدقائه في غياب زوجته.

وأشارت الصحيفة إلى أن ووكر أمضى 90 دقيقة كاملة في تناول المشروبات الكحولية داخل الحانة، مما جعله ينهي الليلة في حالة شديدة من السكر ليقوم بهذا التصرف الخادش للحياء.

وأضافت الصحيفة أيضا أن ما قام به ووكر قد يندرج ضمن حالة "الإساءة إلى الآداب العامة".

وأوضحت: "وهي جريمة بموجب القانون العام يتم ارتكابها عندما يقوم شخص ما بعمل بذيء أو فاحش أو مثير للاشمئزاز في حضور شخصين على الأقل من الجمهور، وإذا ثبتت إدانة ووكر، فإنه قد يعاقب بالسجن أو بغرامة غير محدودة".

وأكملت الصحيفة: "جاءت تصرفات ووكر المخزية بعد 24 ساعة من مساعدة فريقه على الفوز أمام نيوكاسل يونايتد 2-0".

وكان مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، منح إجازة مدته يومين للاعبيه، بعد الفوز على نيوكاسل نهاية الأسبوع الماضي.

 

وكان ووكر وقع في أزمة شديدة في أبريل 2020، عندما قام باستضافة حفلة جنسية في منزله خلال فترة الحظر التام في المملكة المتحدة بعد انتشار فيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن الظهير الأيسر الفرنسي لمانشستر سيتي، بنجامين ميندي، كان قد واجه عقوبة الحبس في وقت سابق، بسبب اتهامه بالاغتصاب.

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