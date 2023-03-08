living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رئيس برشلونة يعلق على أنباء "شراء" فريقه للحكام

8
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، الثلاثاء، أن فريقه لم "يشتر حكاما يوما" وسط تحقيقات في مدفوعاته المزعومة لمسؤول تحكيم سابق.
 
وأشارت تقارير الشهر الماضي إلى أن النادي الكتالوني دفع مبلغ 6.5 ملايين يورو بين عامي 2001 و2018 لشركة تابعة للنائب السابق لرئيس لجنة التحكيم الفنية في إسبانيا خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا. 
 
وقال برشلونة في البداية إن نيغريرا كان يتقاضى أجرا مقابل التقارير والمشورة بشأن الحكام.
 
ويحقق مدعون عامون إسبان في المدفوعات وقالت صحيفة "إل باييس" الثلاثاء إنهم يعتزمون الإبلاغ عن برشلونة "لاستمرار الفساد الرياضي".
 
وقال لابورتا خلال فعاليات حدث في برشلونة "دعونا نوضح أن برشلونة لم يشتر حكاما يوما، ولم يكن لدى النادي أبدا نية لشراء حكام، على الإطلاق".
 
وتابع "قوة الحقائق تتناقض مع أولئك الذين يحاولون تغيير القصة. نحن نقوم بعمل جيد مرة أخرى، لا شيء وليدة صدفة".
 
وسبق أن شن لابورتا الشهر الماضي هجوما عنيفا على خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، متهما إياه بـ"فبركة حملة ضد برشلونة".
 
وتابع "هناك حملة لإلحاق الضرر بمصالح برشلونة. إنها حملة تهدف إلى السيطرة على النادي. لا يقبل الدوري الإسباني أن برشلونة لم يوقع العقد مع سي في سي (صندوق الاستثمار) الذي يديره بنفسه (خافيير تيباس)".
 
وكان تيباس اعتبر أن على لابورتا الاستقالة "إذا لم يشرح جيدا أو بطريقة أكثر منطقية لماذا" دفع النادي هذه الأموال لإنريكيس نيغريرا.
 
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout