"الكاف" يمنح جائزة "التميز" لملك المغرب

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم الثلاثاء، منح جائزة "التميز" لعام 2022، لكل من بول كاجامي رئيس رواندا، ومحمد السادس ملك المغرب.

وذكر "الكاف" عبر موقعه الرسمي، أن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سيمنح الجوائز لرئيس رواندا وملك المغرب، على هامش كونغرس الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" الذي تحتضنه العاصمة الرواندية كيغالي في 14 مارس الجاري.

وأوضح "الكاف" أن الحفل الذي سيقام الثلاثاء المقبل، سينطلق في الرابعة عصرا بتوقيت غرينيتش، وسيحضره جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، واللجنة التنفيذية لـ"الكاف"، والرؤساء الأعضاء في "الكاف"، وأساطير كرة القدم.

وكان المغرب قد شهد العام الماضي، طفرة كروية بعد بلوغ المنتخب الأول، نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، بجانب تتويج منتخب الصالات بلقب كأس القارات والبطولة العربية.

كما حصد الوداد البيضاوي، لقب دوري أبطال إفريقيا، فيما توج نهضة بركان بكأس الكونفدرالية والسوبر القاري.