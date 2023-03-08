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"من أسوأ أيام حياتي".. تشافي يتحدث عن تدريب برشلونة

8
MARCH
2023
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في تصريح غير مسبوق يكشف مدى صعوبة قيادة فريق كبير، اعترف تشافي هيرنانديز بأنه عاش "بعضا من أسوأ أيام حياته" وهو يدرب برشلونة الإسباني.
 
ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تشافي، البالغ من العمر 47 عاما، قوله خلال مؤتمر صحفي، إن "الانتقادات المستمرة قد تكون صعبة في بعض الأحيان".
 
وأضاف: "عشت بعض أسوأ أيام حياتي وأنا أدرب برشلونة.. أنا أشاهد المباريات باستمرار، أشاهد مبارياتنا ثلاث أو أربع مرات. إنه شيء أستمتع به".
 
وتابع: "كونك مدربا لبرشلونة، عليك أن تهتم بـ200 شيء. هذه الوظيفة مستمرة 24 ساعة في اليوم. أحب 75 في المئة من عملي. نسبة الـ25 في المئة المتبقية صعبة للغاية".
 
وأردف اللاعب السابق للفريق الكتالوني قائلا:  "أتعرض للحكم والانتقاد باستمرار. إنه أمر صعب، لدي عائلة وأطفال. هناك العديد من اللحظات التي لا يكون فيها مجديا أن أكون مدربا لبرشلونة".
 
وأبرز: "يكون الأمر صعبا للغاية عندما يخبرونك أنك لست جيدا أو ليست لديك شخصية".
 
وفاز تشافي بأول لقب له مع برشلونة في يناير الماضي، فيما يتصدر فريقه حاليا ترتيب "الليغا" بفارق 9 نقاط عن مطارده ريال مدريد.
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