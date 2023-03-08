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بيان بشأن نهائي دوري أبطال أوروبا.. وخبر سار لأنصار ليفربول

8
MARCH
2023
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الثلاثاء، أنه سيعوض جماهير ليفربول الإنجليزي التي اشترت تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد الإسباني العام الماضي، ولم تتمكن من حضور اللقاء.
 
وشهد محيط "ستاد دو فرانس" في باريس أحداث شغب حالت دون تمكن بعض الجماهير من حاملي التذاكر، من متابعتها في المدرجات.
 
وجاء إعلان اليويفا في أعقاب تقرير مستقل صدر مؤخرا، وحمله "المسؤولية الأساسية" عن الفوضى قبل المباراة التي "كادت تؤدي إلى كارثة".
 
بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
 
• "سيتم تعويض جميع المشجعين الذين عاشوا ظروفا صعبة".
 
• "نعترف بالتجربة السلبية التي عاشها المشجعون، لهذا السبب سنعوض الجماهير التي اشترت تذاكر حضور المباراة وعانت صعوبات لدخول الملعب".
 
• "التعويض يغطي جميع مخصصات تذاكر ليفربول للنهائي، أي 19618 تذكرة".
 
وشابت المباراة النهائية التي فاز فيها ريال مدريد بهدف نظيف وتوج بلقبه الرابع عشر في المسابقة، فوضى عارمة، حيث عانى مشجعو الفريق الإنجليزي من أجل الدخول إلى الملعب.
 
وتعرض المشجعون للمضايقات لدى محاولتهم دخول الملعب، وأطلق عليهم رجال الشرطة الغاز المسيل للدموع، حيث تأخر انطلاق المباراة 36 دقيقة.
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