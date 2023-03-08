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بنفيكا يطيح ببروج ويتقدم لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

8
MARCH
2023
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أطاح بنفيكا الحاسم بمنافسه المنكمش كلوب بروج من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتصار ساحق بنتيجة 5-1 في لشبونة ليتأهل إلى دور الثمانية بفوزه 7-1 في مجموع المباراتين.
 
وبعد فوزه الحاسم 2-صفر في مباراة الذهاب في بلجيكا، سيطر بنفيكا على مجريات المباراة منذ البداية وتفوق على كلوب بروج حيث تقدم في الدقيقة 38 في هجمة مرتدة بدأها جونسالو راموس الذي انطلق من الناحية اليسرى قبل أن يرسل تمريرة عرضية باتجاه القائم البعيد حيث كان لدى رافا سيلفا الوقت للسيطرة على الكرة قبل أن يراوغ اثنين من المدافعين بحركة واحدة قبل أن يسدد بالقدم اليسرى في الشباك.
 
وسدد راموس مرتين ليسجل الهدفين الثاني والثالث قبل أن يعزز جواو ماريو تقدم فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 71.
 
وسجل البديل ديفيد نيريس الهدف الخامس لأصحاب الأرض بعد ست دقائق بينما سجل بيورن ماير الهدف الوحيد لبروج في الدقيقة 87.
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