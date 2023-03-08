قطار البلوز يعبر دورتموند إلى دور الثمانية في أبطال أوروبا

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عوض هدف رحيم سترلينج في الشوط الأول وركلة جزاء مثيرة للجدل من كاي هافرتس تأخر تشيلسي في مباراة الذهاب بفوزه 2-صفر اليوم الثلاثاء ليتأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين على بروسيا دورتموند.

ومثلما فعل في ألمانيا قبل ثلاثة أسابيع عندما فاز دورتموند 1-0، أهدر تشيلسي بطل أوروبا 2021 الفرصة تلو الأخرى في الشوط الأول حيث رد القائم محاولة من الألماني هافرتس.

لكن في الدقيقة 43 أرسل بن تشيلويل تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء وجدت زميله الإنجليزي رحيم سترلينج الذي أطلق تسديدة مباشرة اخفق فيها قبل أن يمر من ماركو رويس ويرسل الثانية في المرمى ليعادل نتيجة المباراتين.

وفي بداية الشوط الثاني ارتطمت تمريرة عرضية من تشيلويل في يد المدافع ماريوس فولف الممدودة ليمنح الحكم الهولندي داني ماكيلي أصحاب الأرض ركلة الجزاء بعد استدعائه لشاشة حكم الفيديو المساعد.

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وارتطمت تسديدة هافرتس بالقائم الأيسر للمرمى واستؤنف اللعب لبضع ثوان حتى نبه حكم الفيديو المساعد ماكيلي بأن لاعبي دورتموند دخلوا المنطقة.

وأعاد هافرتس الركلة وأرسل الكرة بنفس الطريقة ولكن هذه المرة داخل المرمى في الدقيقة 53.

كانت هذه أول هزيمة لدورتموند بعد فوزه في مبارياته العشر السابقة ودفعة لتشيلسي الذي كافح لاستعادة مستواه تحت قيادة المدرب جراهام بوتر منذ مطلع العام.