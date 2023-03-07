غطّيس ثالث بطولة العالم للترياتلون

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حقق السبّاح سمير غطّيس انجازاً كبيراً للرياضة اللبنانية في الخارج، بحلوله ثالثاً في بطولة العالم للترياتلون، التي اقيمت أخيراً في العاصمة الاماراتية أبو ظبي، بمشاركة أبطال من مختلف الدول العربية والعالمية.

فقد نجح غطّيس، المتوّج بطلاً لغرب آسيا في المسابقة ذاتها، في احراز المركز الثالث عالمياً والميدالية البرونزية لفئة 14-15 سنة، بعدما قطع مسافة السباقات الثلاث التي تتضمنها رياضة الترياتلون، وهي السباحة والركض والدراجات الهوائية، بزمن 34.07 دقيقة، خلف الاميركي جوزوي بيرغونو (33.28 د) والاسباني ناتشو بلانكو (33.44 د).

ولأنه جاء من تتويج غرب آسيوي في الترياتلون، ولأنه أحد ابرز ابطال لبنان في السباحة، استفاد غطّيس من هذين العاملين ليتفوّق على منافسيه في سباق السباحة، ما أعطاه أفضليّة واضحة عليهم، ونجح بالتالي في احراز المركز الثالث، بعدما رشّحه المتابعون للتتويج بالذهب وباللقب العالمي نتيجة تألّقه في هذا السباق.

واللافت أن غطّيس كان محور اهتمام وسائل الاعلام العربية والعالمية بعد انجازه، خصوصاً انه نافس وتفوّق على عدد من الأبطال المعروفين في فئته في هذه الرياضة.

وأشاد المدرّب الوطني محمد صقر، الذي رافق غطّيس الى البطولة، بالانجاز اللبناني، معتبراً انه جاء نتيجة جهود متواصلة من اللاعب ومتابعة كبيرة من المدرب، وايضاً من الدعم الذي قدمه والد البطل المدرب عبدالله غطيس.

واللافت ان مدرسة "برو سويم" للسباحة، كانت الراعي الرسمي للبطل اللبناني في هذه البطولة العالمية، بعدما أمّنت له كافة وسائل الدعم من أجل نجاح مهمته في تمثيل لبنان بشكل مشرّف.

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