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كرة الطاولة: مار يوسف بيت الككو بطل محافظة جبل لبنان

7
MARCH
2023
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أحرز  نادي مار يوسف بيت الككو لقب بطولة  محافظة جبل لبنان لفرق الرجال (درجة ثانية) بكرة الطاولة  بعد تغلُّبه في المباراة الفاصلة على فريق الإرشاد شحيم (3-0)  الذي حلَّ ثانيا" فيما حلَّ هومنتمن أنطلياس في المركز الثالث. وقد تأهّلت الفرق الثلاثة الأُولى لنهائيات بطولة لبنان للدرجة الثانية التي ستُقام على طاولات نادي المون لاسال عين سعاده في 15-16و17 آذار الجاري.
 
وكان قد شارك في البطولة 45 ناد تأهّل منهم 12 فريق للدور الثاني وهم إلى جانب الثلاثة الأوائل الرياضي بعبدا الذي حلَّ رابعا"، سبايدرز برجا، المجد شحيم،هومنتمن برج حمود،حملايا، الإخوة الحدث، سان جورج الزلقا، بيبلوس جبيل و JOC.
 
أشرف على المنافسات رئيس الّلجنة الفنّية فادي قسيس ورئيس لجنة جبل لبنان سمير خيّاط وعضوا اللّجنة الفنّية ربيع حيدر وإيلي رحباني و الحكم العام غدير سبيتي. وفي الختام وزّع خيّاط وقسيس الكأس والميداليات على الفائزين.
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