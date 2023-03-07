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في ظل تهمة الاغتصاب.. هل يشارك حكيمي بمعركة بايرن ميونيخ؟!

7
MARCH
2023
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القائمة التي تستعد لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.
 
وضمت القائمة أسماء معظم اللاعبين الكبار بالفريق باستثناء مدافعه الدولي بريسنل كيمبيمبي والنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي تعرض لإصابة ستجبره على الغياب عن موقعة "أليانز أرينا".
 
وفي الوقت الذي يواجه فيه اللاعب المغربي، أشرف حكيمي، تهما بالاغتصاب، شملت قائمة الفريق الباريسي اسمه، إذ يبدو جاهزا للمشاركة في المباراة ضد الفريق البافاري بعد تعافيه من إصابة في الفخذ.
 
 
كما شهدت القائمة عودة لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز الذي تعافى بدوره من إصابة عضلية.
 
وتتهم امرأة تبلغ 24 عاما حكيمي باغتصابها يوم 25 فبراير في منزله في بولوني-بيلانكور، في الضاحية الغربية لباريس.
 
ووضعت النيابة العامة في نانتير حكيمي، الذي خضع لتحقيق منذ يوم الخميس، تحت المراقبة القضائية لمنعه من الاتصال بالشابة.
 
ومع ذلك، فهو مخول بمغادرة الأراضي الفرنسية، بحسب وكالة "فرانس برس".
 
يذكر أن فريق العاصمة الفرنسية خسر مواجهة الذهاب بهدف دون رد على أرضه.
روسيا اليوم
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