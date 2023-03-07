living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مطالب بإيقاف فيرنانديز بعد "واقعة" مباراة ليفربول

7
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
برونو فيرنانديز يستحق الحرمان من اللعب 5 مباريات ويجب أن يجرد من شارة القيادة في مانشستر يونايتد، هذه كانت مطالب منظمة خيرية بعد تصرفاته الأخيرة في مباراة ليفربول.
 
تضمنت هزيمة مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0 أمام ليفربول الأحد حادثة بدا فيها فرنانديز، الذي كان يرتدي شارة القائد، وهو يقوم بإبعاد الحكم المساعد بيده في الدقيقة 81.
 
وقال مارتن كاسيدي، الرئيس التنفيذي لمنظمة "دعم الحكام الخيرية" البريطانية، المخصصة لدعم وتطوير الحكام، لوكالة أنباء "بي أيه": "أعتقد أنه يجب أن يحرم من اللعب خمس مباريات على الأقل".
 
وأضاف: "دفع حكم المباراة يعتبر فعلا جسيما ويجب التعامل معه بجدية. أعتقد أن هذه العقوبة ستكون مناسبة تماما. يجب أن تكون هناك رسالة قوية هنا مفادها أن هذا النوع من السلوك غير مقبول على أي مستوى على الإطلاق، وآمل أن يوضح اتحاد الكرة ذلك".
 
وأوضح كاسيدي: "فرنانديز بالنسبة لي هو نموذج لما يبدو أنه يحدث في اللعبة، هذا السلوك المتعالي للاعبين، يمكنك أن تفعل ما تريد".
 
وأشار كاسيدي إلى أن "منصبه كقائد للفريق يجب أن تتم مراجعته".
 
وظهر فيرنانديز وهو يدفع الحكم من ظهره، بشكل مستاء، للوصول إلى الكرة، وهي الحادثة التي أثارت الجدل.
 
ويعرف فيرنانديز بجدالاته الكثيرة مع الحكام، وتذمره المستمر حول الحالات التحكيمية خلال المباريات.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout