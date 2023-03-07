وفاة لاعب كرة قدم أثناء مباراة

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دخل اللاعب مصطفى سيلا أرضية الملعب، الأحد، مع فريقه الذي ينافس في دوري ساحل العاج، لكنه لم يخرج إلى غرفة البدلاء، بل إلى ثلاجة الموتى بعدما سقط فوق المستطيل الأخضر.

ومصطفى سيلا مدافع في فريق "آر سي أبيدجان"، وكان يشارك في مباراة النادي ضد فريق "سول أف سي"، ضمن دوري ساحل العاج، بحسب ما أعلن فريقه على موقعه على الإنترنت.

وقال النادي إن اللاعب، الذي رحل عن (21 عاما)، سقط على أرضية ملعب روبرت شامبرو بعيدا عن الكرة.

وعلى الفور، طلب لاعبو الفريق المنافس المساعدة الطبية لنجدة اللاعب الملقى على الأرض.

وكتب نادي "آر سي أبيدجان" على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لقد توفي مدافعنا مصطفى سيلا هذا المساء بعد اعتلال في صحته.

وأضاف أن الإدارة بعثت بخالص تعازيها إلى أسرة اللاعب، وتابع: "فلترقد بسلام يا أسد".