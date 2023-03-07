والدة رئيس اتحاد السباحة في ذمّة الله

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نعى الاتحاد اللبناني للسباحة الراحلة كلير الرامي والدة رئيس الاتحاد الدكتور طوني نصار .يحتفل بالصلاة عن راحة نفسها عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الثلثاء 7 آذار الجاري في كنيسة القديس جاورجيوس- تربل.تقبل التعازي الثلثاء والاربعاء 7 و8 اذار الجاري في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً حتى السادسة مساء ويوم الخميس 9 آذار الجاري في صالون مطرانية بيروت للروم الملكيين الكاثوليك –طريق الشام من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.

وتقدّم الاتحاد من الدكتور نصار وعائلة الراحلة بأحر التعازي