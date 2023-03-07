ناد أميركي يسعى لضم ميسي.. ومسؤول: سيكون إضافة رائعة للدوري

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تتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو نجم باريس سان جرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي ينتهي عقده مع النادي الفرنسي هذا الصيف.

وتحدثت تقارير رياضية عن إجراء اللاعب الفائز بكأس العالم 2022، محادثات ترمي لتمديد عقده مع سان جرمان.

وفي المقابل، قال تقرير لموقع "يو إس أي توداي"، إن المسؤول في الدوري الأميركي لكرة القدم، دون جاربر، قال في مقابلة مع موقع The Athletic الرياضي، إن انضمام ميسي للدوري سيكون "إضافة رائعة".

وأضاف جاربر في تصريحاته: "بانضمام ميسي للدوري الأميركي، سنكون قد استقطبنا اللاعب الأكثر خصوصية في تاريخ اللعبة".

وتابع: "ندعم بقوة ضم ميسي لنادي إنتر ميامي. سيكون الأمر رائعا لميسي وعائلته ولنا. لا أستطيع حاليا تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر".

وأوضح جاربر أن ضم ميسي، سيفرض على النادي الأميركي تأمين المبلغ الكبير الذي سيدفع لقاء الفوز بخدمات اللاعب الأرجنتيني.

واختتم المسؤول بالدوري الأميركي حديثه قائلا: "سيكون علينا ترتيب صفقة جيدة لميسي تناسب توقعاته".

تصريحات مدرب ميامي

قال مدرب نادي إنتر ميامي، فيل نيفيل، في فبراير الماضي، إنه يريد استقطاب ميسي إلى الفريق.

وصرّح فيل نيفيل في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية بالآتي:

إنتر ميامي مهتم بميسي وبلاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس.

لم يخش نيفيل إخفاء طموحاته مع استعداده لموسم ثاني مع النادي الذي يملكه صديقه اللاعب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام.

نريد جلب أفضل اللاعبين في العالم إلى هذا النادي. ميسي وبوسكيتس برزا أكثر من غيرهما في السنوات الأخيرة.

إنهما لاعبان رائعان وسيظلان يمثلان فائدة كبيرة للنادي وسيغيران قواعد اللعبة فيه.