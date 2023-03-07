living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ناد أميركي يسعى لضم ميسي.. ومسؤول: سيكون إضافة رائعة للدوري

7
MARCH
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تتجه أنظار العديد من الأندية حول العالم نحو نجم باريس سان جرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي ينتهي عقده مع النادي الفرنسي هذا الصيف.
وتحدثت تقارير رياضية عن إجراء اللاعب الفائز بكأس العالم 2022، محادثات ترمي لتمديد عقده مع سان جرمان.
 
وفي المقابل، قال تقرير لموقع "يو إس أي توداي"، إن المسؤول في الدوري الأميركي لكرة القدم، دون جاربر، قال في مقابلة مع موقع The Athletic الرياضي، إن انضمام ميسي للدوري سيكون "إضافة رائعة".
 
وأضاف جاربر في تصريحاته: "بانضمام ميسي للدوري الأميركي، سنكون قد استقطبنا اللاعب الأكثر خصوصية في تاريخ اللعبة".
 
وتابع: "ندعم بقوة ضم ميسي لنادي إنتر ميامي. سيكون الأمر رائعا لميسي وعائلته ولنا. لا أستطيع حاليا تقديم المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر".
 
وأوضح جاربر أن ضم ميسي، سيفرض على النادي الأميركي تأمين المبلغ الكبير الذي سيدفع لقاء الفوز بخدمات اللاعب الأرجنتيني.
 
واختتم المسؤول بالدوري الأميركي حديثه قائلا: "سيكون علينا ترتيب صفقة جيدة لميسي تناسب توقعاته".
 
تصريحات مدرب ميامي
 
قال مدرب نادي إنتر ميامي، فيل نيفيل، في فبراير الماضي، إنه يريد استقطاب ميسي إلى الفريق.
 
وصرّح فيل نيفيل في مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية بالآتي:
 
إنتر ميامي مهتم بميسي وبلاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس.
 
لم يخش نيفيل إخفاء طموحاته مع استعداده لموسم ثاني مع النادي الذي يملكه صديقه اللاعب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام.
 
نريد جلب أفضل اللاعبين في العالم إلى هذا النادي. ميسي وبوسكيتس برزا أكثر من غيرهما في السنوات الأخيرة.
 
إنهما لاعبان رائعان وسيظلان يمثلان فائدة كبيرة للنادي وسيغيران قواعد اللعبة فيه.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout