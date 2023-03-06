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في ليلة الـ7.. فيديو لواقعة تغضب كلوب لم ترصدها الكاميرات

6
MARCH
2023
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انتشرت على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، لقطة جسدت غضب المدرب الألماني يورغن كلوب، بالرغم من تحقيق فريقه ليفربول لانتصار بسباعية نظيفة.
 
وكان ليفربول قد حقق انتصارا ساحقا على غريمه مانشستر يونايتد، بنتيجة 7-0، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وفي لقطة "غريبة"، رصدتها كاميرات المشجعين خلال اللقاء، اقتحم مشجع لليفربول أرضية الملعب، خلال احتفال اللاعبين بالهدف السابع الذي سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو.
 
وخلال تجمع اللاعبين للاحتفال معا، ركض مشجع لليفربول أفلت من رجال الأمن، وتوجه نحو اللاعبين، ليتزحلق نحو مدافع ليفربول آندي روبرتسون ويسقطه أرضا.
 
بعد إسقاطه روبرستون، تمكن رجال الأمن من الإمساك بالمشجع وجره إلى الخارج.
 
وخلال خروج المشجع "المشاغب"، توجه المدرب يورغن كلوب، الذي بدا غاضبا، للمشجع وبدأ بالصراخ عليه.
 
وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن كلوب كان يوبخه بسبب نزوله الخطير الذي كان من الممكن أن يصيب روبرتسون أو لاعب آخر لليفربول.
 
ولم تكتف جماهير ليفربول بتوبيخ كلوب، بل انهالت بالشتائم والانتقادات للمشجع "المتهور"، على وسائل التواصل الاجتماعي.
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