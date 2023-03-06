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مدافع مانشستر يونايتد يعترف بخطأ قاتل تسبب بـ"فضيحة أنفيلد"

6
MARCH
2023
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قال لوك شو مدافع مانشستر يونايتد إن مستوى فريقه تراجع بشدة منذ إحراز لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك في أعقاب خسارة قياسية صفر-7 أمام الغريم ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.
 
وتعرض فريق "الشياطين الحُمر" الأحد لأسوأ خسارة على مدار 92 عاما.
 
وسافر يونايتد إلى ليفربول بسجل رائع، حيث لم يخسر قبلها في 11 مباراة متتالية، لكنه تعرض لأكبر هزيمة في تاريخ النادي منذ السقوط بسباعية نظيفة أمام ولفرهامبتون واندرارز في 1931.
 
واستقبل مانشستر يونايتد أمام ليفربول 6 أهداف خلال الشوط الثاني، ونجح خلال المباراة كودي غاكبو وداروين نونيز ومحمد صلاح في تسجيل هدفين لكل منهم، فيما أكمل البديل روبرتو فيرمينو السباعية.
 
وتأتي الهزيمة بعد أسبوع واحد من فوز يونايتد بلقبه الأول منذ 2017، حيث أحرز لقب كأس الرابطة بعد التفوق على نيوكاسل يونايتد في المباراة النهائية.
 
تصريحات شو لمحطة النادي التلفزيونية:
 
• "هذا أمر غيرمقبول على الإطلاق. تراجع مستوانا بوضوح منذ فوزنا بالكأس، وفي المباريات الأخيرة لم نكن في مستوانا المعهود".
 
• "نحتاج إلى العودة للأمور التي كنا نفعلها بشكل إيجابي قبل ذلك وننفذها لأن ما حدث يؤلم كثيرا، وغير مقبول تماما ما حدث من فريقنا خلال الشوط الثاني".
 
• "لم نظهر أي شخصية أو نتحلى بالعقلية السليمة".
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